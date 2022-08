Come fa la NASA a comunicare con i veicoli e i satelliti nello Spazio o su Marte?

Negli ultimi giorni si è sollevato un gran chiacchiericcio spaziale, spinto soprattutto dall'imminente lancio delle Missioni Artemis verso la Luna. Le curiosità a tema spazio sono tante, e una delle più gettonate è sicuramente la seguente: "come fa la NASA a comunicare con le sonde nello spazio e su Marte?"

Se vi siete posti questa domanda siete nel posto giusto, e la risposta che cercate prende il nome di "Deep Space Network", abbreviato in DSN.

Si tratta di una rete internazionale di antenne che rappresenta il principale ponte di comunicazione tra le strutture sulla Terra e le sonde nello spazio, tra cui anche quelle su Marte. Il DSN è costituito - sul nostro pianeta - da tre grandi antenne poste a circa 120 gradi l'una dall'altra, ubicate in aree diverse del mondo: una è situata a Goldstone, nel deserto del Mojave della California; un'altra si trova vicino a Madrid, in Spagna; l'ultima la troviamo a Canberra, in Australia. Nello spazio vi sono invece una moltitudine di satelliti e ripetitori che permettono al segnale di rimbalzare ancor più lontano.

Questo posizionamento strategico consente l'osservazione ininterrotta del veicolo spaziale, permettendo di non perdere mai totalmente le comunicazioni, indipendentemente dalla posizione della sonda o dalla rotazione della Terra (trovate un'immagine esplicativa in fondo alla news).

Le antenne del DSN sono estremamente grandi (fino a 70 metri di diametro), in modo tale da permettere di ricevere (e inviare) segnali anche a veicoli che sono lontani miliardi di chilometri dal nostro pianeta, come le sonde Voyager, gli oggetti costruiti dall'uomo più lontani dalla Terra. Pensate che il segnale che ad oggi si riceve dalla sonda Voyager 1 è circa 20 miliardi di volte più debole di quello che serve ad un orologio digitale per funzionare.

Nel corso degli anni gli ingegneri hanno trovato il modo per potenziare e amplificare la copertura di questa specie di "internet dello spazio", inserendo in ambiente extra-atmosferico satelliti e relay capaci di far rimbalzare il segnale da punto a punto. L'esempio più eclatante è sicuramente il "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO), la sonda che orbita dal 2006 intorno a Marte e che - oltre alla sua spettacolare funzione scientifica - permette un flusso di dati eccezionali, fino a 34 terabits/s. È grazie a lei infatti che possiamo ricevere le foto e i video di Curiosity, Perseverance e Ingenuity.

Tutti i dati infine vengono raccolti, messi insieme e poi gestiti dallo "Space Flight Operations Facility" (SFOF) del JPL, in California. Anche per le missioni lunari il DSN è fondamentale, e le missioni Artemis ne avranno un estremo bisogno appena riusciranno a partire.