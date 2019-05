Ecco come la NASA sta preparando il suo veicolo spaziale per Marte

Se tutto va secondo i piani prestabiliti, la NASA ha intenzione di inviare un rover su Marte nel 2020. Questo veicolo, che ha il compito di cercare i fossili della vita passata, è stato sottoposto a dei test estremi.. per un viaggio estremo.

Prima di tutto, il veicolo spaziale è stato sottoposto a test sonori, "Per assicurarci che non vibri nulla" ha affermato David Gruel, direttore delle operazioni di lancio presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, in un comunicato stampa.

Dopo un esame approfondito, il lander è stato poi messo "nello spazio", in un enorme camera a vuoto del JPL. Dentro l'imponente camera a vuoto di 16 tonnellate, la situazione si fa estrema: le temperature scendono -129 gradi Celsius, e potenti lampade allo xeno vengono accese per simulare i raggi e le radiazioni del Sole nello spazio esterno.

"Questo è lo stress test più completo che puoi effettuare su un veicolo spaziale qui sulla Terra", ha detto Gruel. Gli ingegneri hanno poi testato il veicolo nei loro ambienti simulati per una settimana, qui hanno poi controllato e ri-controllato le prestazioni di ogni sistema e sottosistema di bordo.

"E tutto sembrava fantastico, il che è una buona cosa, perché la prossima volta che questa navicella spaziale colpirà il vuoto, si dirigerà verso Marte per davvero."

Insieme a questo veicolo che andrà sul Pianeta Rosso, è possibile anche inviare il proprio nome. Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, gli utenti potranno far stampare il loro nome sul rover Mars 2020 (con tanto di carta d'imbarco). Al momento, i nomi di 4.422.600 persone arriveranno su Marte insieme al veicolo spaziale.