Magia o realtà? La storia della bacchetta magica è più incredibile di quanto pensate

Nella letteratura, nelle opere d’arte e nei film, siamo spesso abituati a vedere il mago di turno brandire una bacchetta magica, simbolo vero e proprio della magia. Ma quando un pezzo di legno ha acquisito l’identità di catalizzatore del Caos? Oggi facciamo un tuffo nel passato per capire proprio questo. Ecco la storia della bacchetta magica!

Cos’è una bacchetta magica, però? Una bacchetta è un bastoncino sottile e leggero che si tiene con una mano ed è tradizionalmente fatta di legno, ma può anche essere fatta di altri materiali, come metallo o plastica. Le versioni lunghe delle bacchette sono spesso stilizzate in forme di verghe o scettri, che potrebbero avere grandi ornamenti sulla parte superiore.

Durante il Medio Regno d’Egitto, le bacchette apotropaiche iniziarono ad essere utilizzate durante le cerimonie di nascita. Queste bacchette erano fatte di zanne di ippopotamo che erano divise a metà in lunghezza, producendo due bacchette, ciascuna con un lato piatto e un lato curvo.

A causa della natura curva di una zanna di ippopotamo, queste bacchette erano curve, con un'estremità appuntita (la punta della zanna) e un'estremità smussata (dove la zanna veniva rimossa dall'ippopotamo). Le zanne di ippopotamo potrebbero essere state usate per invocare Taweret, la dea ippopotamo del parto.

Le prime bacchette apotropaiche usate in Egitto non erano decorate, ma "dal 1850 a.C. circa erano solitamente dotate di decorazioni di figure apotropaiche direttamente legate alla religione del sole, o aspetti particolari di essa, incise sul lato superiore convesso ". Queste bacchette scaccia-maledizioni erano anche incise con un testo protettivo sul lato piatto, come "Taglia la testa del nemico quando entra nella camera dei bambini che la signora... ha partorito".

L'ultima bacchetta trovata appartiene al re Senebkay del Secondo Periodo Intermedio (1650-1550). Sembra che l'uso di questi oggetti in Egitto diminuisca dopo questo punto.

Il Barsom usato dai Magi zoroastriani (fedeli a un tipo specifico di religione iraniana) è un fascio di ramoscelli che veniva usato durante le cerimonie religiose. Sebbene il Barsom non sia una bacchetta in sé, è stato utilizzato anche per scopi divinatori e potrebbe essere una forma di bacchetta prototipo da cui discendono le bacchette magiche successive.

Il concetto di bacchette magiche è stato utilizzato dall'antico scrittore greco Omero, nei suoi poemi epici L'Iliade e L’Odissea. In tutti i casi, Omero usava la parola rhabdos, che significa "bastone", e implica qualcosa che è più spesso della moderna concezione delle bacchette. In quei libri, Omero scrisse che le bacchette magiche erano usate da tre figure mitologiche diverse, vale a dire Hermes, Atena e Circe.

Nell’Iliade, Omero scrisse che Hermes generalmente usava il suo bastone magico “Caduceo” (che i giocatori di Assassin’s Creed Odyssey riconosceranno come Bastone di Ermete Trismegisto) per far dormire e svegliare le persone. Nell'Odissea, Omero scrisse che Atena usò la sua bacchetta magica per rendere Ulisse vecchio, e poi di nuovo giovane, e che Circe usò la sua bacchetta magica per trasformare gli uomini di Ulisse in maiali.

Nel I secolo d.C., la bacchetta era un simbolo comune della magia nei culti romani, in particolare il mitraismo (religione di tipo misterica fondata sul culto del dio Mitra). Nel III e IV secolo, sono frequenti le raffigurazioni sui sarcofagi di Gesù Cristo che usa una bacchetta magica per compiere miracoli, come l’innalzamento di Lazzaro e il nutrimento della moltitudine.

Insomma, ci siamo fatti un’idea su come nasce la bacchetta con piuma di fenica di Harry Potter. Piaciuta questa curiosità? Fateci sapere nei commenti se volete sviscerare la storia di altre immagini iconiche di opere famose, della cultura popolare, o di media moderni (come, ad esempio, la storia della revolver usata nel “Buono, il Brutto e il Cattivo”).

[Gustavo Camps - Metropolitan Museum of Art, online collection]