Ecco come nasce l'obitorio: è una storia realmente disgustosa

Ci troviamo precisamente nella Parigi del XVIII secolo, dove i visitatori del Grand Châtelet, un tribunale nonché quartier generale della polizia e prigione, potevano sbirciare da una porta che mostrava cose raccapriccianti.

Questa volta non parliamo del cadavere più famoso del monte Everest, ma della stanza in cui venivano mostrati al pubblico cadaveri non identificati sparsi sul pavimento. Divenne informalmente nota come la morgue, una prima definizione della quale appare nel Dictionnaire de l'Académie del 1718: "Un luogo allo Châtelet, dove i cadaveri ritrovati sono aperti alla vista del pubblico, affinché siano riconosciuto".

Il nome di questa stanza affonda le sue radici nel verbo francese arcaico morguer, che significa "guardare solennemente". Gli storici pensano che tali stanze esistessero nelle prigioni parigine sin dal XIV secolo. Ma fu solo verso la fine del XVIII secolo che il pubblico fu invitato a provare a identificare i morti all'obitorio.

Nel 1804 e a distanza dunque di parecchi secoli, nacque un nuovo obitorio in Place du Marché-Neuf sull'Ile-de-la-Cité. I cadaveri erano ora esposti in una sala espositiva appositamente costruita, con finestre di vetro e molta luce naturale, consentendo alla folla di radunarsi e osservare a bocca aperta i cadaveri adagiati su lastre di marmo.

Considerando inoltre che la refrigerazione non arrivò fino al 1880, i corpi venivano mantenuti freschi con un gocciolamento costante di acqua fredda, conferendo ai cadaveri un aspetto gonfio. Gli abiti dei defunti venivano appesi a pioli accanto al cadavere come ulteriore ausilio alla loro identificazione.

Dell'obitorio hanno scritto anche celebri personaggi come Charles Dickens, che ne ha parlato più volte: "Ogni volta che sono a Parigi, vengo trascinato all’obitorio da una forza invisibile. Non voglio mai andarci, ma sono sempre attratto lì"

Solo nel 1864 però, l'obitorio iniziò a essere collegato all'identificazione medica dei corpi, nonché ai vari progressi della medicina legale. Il "nuovo" obitorio aveva quindi una sala per le autopsie, un piccolo laboratorio per le analisi chimiche e stanze dove la polizia poteva ispezionare i corpi e registrare eventuali omicidi.

Entro il 1880, la fama dell'obitorio di Parigi e l'ammirazione per le sue strutture amministrative ormai efficienti si erano diffuse in tutto il mondo, con le varie nazioni che iniziarono a replicarle, diffondendo di fatto l’utilizzo degli obitori.

