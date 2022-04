Ecco come nasce il Pesce d'Aprile: una storia tra tradizioni e scherzi!

Il pesce d'aprile, celebrato il 1° aprile di ogni anno, è una ricorrenza riconosciuta da molte culture già da diversi secoli. Come sappiamo, la giornata prevede un sano e genuino scambio di quisquilie tra amici e parenti, virgolettando la burla con “Pesce d’Aprile!”. Persino il Pokémon mutante, Ditto, ha voluto farci uno scherzo quest’anno!

Le origini esatte della “festa” non sono note, tuttavia fa riflettere che questa giornata, non riconosciuta da nessuna istituzione, sia sopravvissuta dopo tutti questi secoli.

Alcuni storici ipotizzano che il Pesce d'Aprile risalga al 1582, quando la Francia passò dal calendario giuliano al calendario gregoriano, come previsto dal Concilio di Trento, nel 1563. Nel calendario giuliano, come quello indù, il nuovo anno inizia con l'equinozio di primavera, ovvero intorno al 1° aprile.

Avete presente quando ricordate a vostra nonna di cambiare l’orologio quando c’è l’ennesima ora legale? Bene, in Francia, nel XVI secolo è successo qualcosa di simile: coloro che non avevano capito che il sistema di calendarizzazione era cambiato, si sono ritrovati a festeggiare il “primo dell’anno” sbagliato!

Potete ben immaginare come queste persone erano oggetto di burla, non a caso furono riconosciuti come gli "sciocchi di aprile". Tra gli scherni, acquisiva sempre più popolarità il pesce di carta che veniva posto sulla schiena della vittima, targato "Poisson d’Avril”, appunto Pesce d’Aprile. Perché proprio il pesce? Perché i pesciolini più giovani, nell’immaginario collettivo, sono facilmente catturabili, per questo vennero associati ai creduloni.

Gli storici hanno anche collegato il pesce d'aprile a feste come l’Hilaria (dal latino, “gioioso”), che veniva celebrata nell'antica Roma alla fine di marzo, dai seguaci del culto di Cibele. Anche questa ricorrenza veniva festeggiata con persone travestite, scherzi e opere teatrali.

Il pesce d'aprile si diffuse in Gran Bretagna durante il XVIII secolo. Addirittura, la tradizione vuole che, in Scozia, la festa duri due giorni. Il palinsesto prevede la "caccia al gowk", in cui le persone vengono inviate a fare commissioni fasulle, e il Tailie Day, in cui si è soliti attaccare cartelli o code finte sul fondoschiena del proprio amico.

Cosa? Non avete fatto nemmeno uno scherzo oggi? Potete rimediare con gli scherzi più assurdi e divertenti della giornata!