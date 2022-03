Come nasce il tè? Ecco la storia dell'infuso che beviamo ogni sera!

La storia del tè risale a quasi 5000 anni fa. Secondo la leggenda, nel 2732 a.C. il dio-antenato Shennong, colui che introdusse in Cina nuove tecniche di agricoltura, aveva nel suo pentolino dell’acqua bollente, quando il vento decise di soffiare facendo cadere nel recipiente una foglia di albero selvatico.

Il gradevole profumo dell’infuso lo incuriosì immediatamente, così ne bevve un po’. Il Dio Rosso, così soprannominato, descrisse una calda sensazione pervadergli il corpo mentre sorseggiava quella bevanda così accidentale, come se il liquido si stesse interrogando sul benestare di ogni organo che lo manteneva in vita.

Shennong chiamò la miscela "ch'a", il carattere cinese che significa controllare o indagare. Nel 200 a.C., un imperatore della dinastia Han (la stessa che iniziò a adottare fogli di corteccia di gelso per creare delle scatole) stabilì che quando ci si riferiva al tè doveva essere utilizzato un kanji specifico che ricordasse i ramoscelli, l’erba e un uomo tra i due. Questo carattere scritto, pronunciato anche "ch'a", rappresentava la bevanda miracolosa che permetteva all’uomo di rimanere in equilibrio con la natura.

La popolarità del tè continuava a farsi largo in Cina, dal IV all’VIII secolo d.C. Non più utilizzato solo per le sue proprietà medicinali, il tè divenne apprezzato per il piacere e il ristoro quotidiano. Le piantagioni di tè si diffusero in tutto l’Oriente e i mercanti che vendevano questi infusi divennero sempre più ricchi.

L'impero cinese controllava con grande meticolosità la preparazione e la coltivazione delle foglie della Camellia Sinensis. Alcune fonti riportano che solo alle giovani donne era concesso il raccolto, perché considerate pure. Inoltre, quest’ultime non dovevano mangiare aglio, cipolle o altre spezie forti, per il timore che l’odore sulla punta delle dita potesse contaminare le preziose foglie di tè.

