Come nasce il termine 'vaccino' e perché lo usiamo per indicare queste iniezioni?

Tutti sanno che le iniezioni che dovrebbero conferire immunità contro una particolare infezione si chiamano “vaccini”, ma come nasce questo nome? Esso deriva dal latino “vacca” che, come potete ben immaginare, significa mucca; ergo, non sembra esserci nessuna relazione con i preparati biologici...

La storia del termine “vaccino” è estremamente curiosa: nel lontano 1796, un medico inglese, tale Edward Jenner, sviluppò il primo vaccino della storia ed esso era contro il vaiolo umano. Jenner si rese conto che le persone che praticavano la mungitura delle mucche erano immuni al virus del vaiolo, in quanto erano “infette” dal vaiolo bovino (simile ma molto meno pericoloso rispetto a quello umano).

Perciò, Edward ebbe la brillante idea di utilizzare il virus dei bovini per immunizzare gli uomini dal vaiolo: nasce così il primo “vaccino” della storia, in onore dell’animale dal quale proveniva il virus.

Oggi il termine “vaccino” viene utilizzato per indicare, in maniera più generica, tutti quei preparati contenenti un agente patogeno (o parte di esso) in grado di indurre una riposta immunitaria protettiva contro un’infezione specifica. Essi sono considerati uno dei più grandi traguardi della medicina moderna, grazie ai quali si riescono a salvare milioni di vite e a prevenire milioni di malattie.

E tu, conoscevi la storia dietro il nome “vaccino”? Fateci sapere nei commenti se potrebbero interessarvi altre storie riguardo termini che sono associati, apparentemente, a cose del tutto diverse.