Come nascondere la foto profilo su WhatsApp? Bastano pochi step

I servizi di casa Facebook Inc. offrono sempre più funzionalità per permetterci di gestire al meglio la diffusione dei nostri contenuti, delle nostre informazioni personali e per tutelare la nostra privacy. Se nel caso di Instagram abbiamo visto come nascondere le nostre storie, vediamo anche come nascondere la foto profilo su WhatsApp.

I passaggi necessari per farlo sono pochissimi e facili da seguire: all’apertura di WhatsApp bisogna premere sui tre puntini in alto a destra per aprire il menu a scomparsa, dove sarà necessario poi premere su Impostazioni; una volta aperta la nuova schermata bisogna seguire il percorso Account > Privacy e dinanzi a noi apparirà la voce “Immagine del profilo”.

Alla sua pressione e apertura troveremo dunque tre voci: “Tutti”, che consente a chiunque abbia il nostro numero salvato in rubrica di vedere la nostra foto profilo; “I miei contatti”, che permette solamente ai numeri da noi salvati nella rubrica personale di accedere alla immagine profilo; e infine “Nessuno”, che ovviamente blocca la visualizzazione della foto a tutti i numeri. A seconda delle preferenze individuali, qui potrete quindi scegliere tra le dette voci.

Non è invece possibile, almeno per il momento, il blocco della foto profilo a numeri di telefono specifici: in tal caso, l’unica soluzione consiste nel blocco del contatto su WhatsApp, ma così facendo si impedisce la comunicazione in toto con tale persona.

A proposito di WhatsApp, recentemente è iniziata la distribuzione globale del trasferimento chat da iOS ad Android e viceversa, ora disponibile solo sugli ultimi smartphone pieghevoli Samsung ma a breve in arrivo su tutti i dispositivi compatibili.