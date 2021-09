Come nascondere l'ultimo accesso su Telegram? Ci sono anche le 'eccezioni'

Offrire diverse soluzioni per la tutela della propria privacy è prassi consolidata tra i servizi di messaggistica, i quali permettono di nascondere la foto profilo, il numero di telefono o anche usare chat temporanee. Qualcuno potrebbe però ancora chiedersi, per esempio: come si nasconde l’ultimo accesso su Telegram?

I passaggi da seguire per far sì che altre persone non vedano dati relativi al nostro ultimo accesso su Telegram sono pochi e veramente semplici, esattamente come abbiamo visto nel caso di WhatsApp. Il servizio creato da Pavel Durov permette di farlo in questo modo: sia da Android che da iOS è sufficiente premere sul menu a tre linee orizzontali collocato in alto a sinistra, poi su Impostazioni e, infine, su Privacy e sicurezza.

Aperta questa nuova schermata, la terza voce dall’alto sarà quella che fa al caso vostro: “Ultimo accesso e in linea”. Premendovi, Telegram mostrerà un’altra schermata ancora estremamente simile a quella di WhatsApp, eccetto per un’aggiunta particolare. Innanzitutto sarà possibile scegliere tra le opzioni “Tutti”, “I miei contatti” e “Nessuno” la cui funzione è facilmente intuibile; ovviamente, se sceglierete la voce “Nessuno”, ciò vorrà dire che chiunque ha il vostro numero di telefono o nickname Telegram non potrà vedere il vostro ultimo accesso. Inoltre, l’attivazione di tale blocco sarà reciproca, ergo non potrete vedere l’ultimo accesso dei contatti che non potranno vedere il vostro.

Immediatamente sotto, però, c’è un’opzione interessante: anche selezionando “Nessuno”, sarà possibile aggiungere utenti e gruppi Telegram d’interesse a una lista di “eccezioni”. Che differenza c’è tra “I miei contatti”, “Nessuno” e le “eccezioni”, dunque? Selezionando la prima opzione, il sistema permetterà solo ai contatti nella vostra rubrica di vedere i dati dell’ultimo accesso; selezionando la seconda, sia i vostri contatti che gli utenti da voi non registrati ma in possesso del vostro nickname non potranno farlo; selezionando “Nessuno” e aggiungendo contatti alle eccezioni, invece, si permette soltanto a un numero limitato di utenti (vostri contatti e non, ma di cui conoscete il nickname) di visualizzare l’ultimo accesso.

A proposito di Telegram, negli scorsi giorni è stato lanciato l’aggiornamento a Telegram 8.0 con tante novità importanti.