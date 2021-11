Come nascondere l'ultimo accesso su Whatsapp solo a determinate persone?

E' in fase di rollout sulla versione beta Android di Whatsapp una nuova funzione per proteggere ulteriormente la privacy. Come ampiamente preannunciato dai colleghi di WABetaInfo, la nuova feature permette di nascondere l'ultimo accesso solo a determinate persone.

La scelta di implementare questa funzione rientra nei cambiamenti che ha affrontato Whatsapp nell'ultimo anno, quando si è trasformato da una piattaforma di messaggistica in un potente strumento di lavoro, anche grazie alle funzioni per le videochiamate. Di conseguenza, per molti potrebbe risultare comodo nascondere alcune informazioni a coloro che rientrano nella sfera dei colleghi.

Coloro che hanno ricevuto l'aggiornamento (che è in fase di rollout graduale), sotto il menù "Impostazioni" e "Privacy" al fianco di "Ultimo accesso" potranno selezionare anche la nuova opzione "Tutti i miei contatti eccetto..".

Se fatto tap su di essa, l'applicazione farà scegliere le persone, che devono essere presenti chiaramente nella lista contatti, che non potranno vedere l'ultimo accesso sotto il nome utente.

Non è ancora chiaro quando (e se) sarà disponibile su iOS la stessa feature, ma come sempre consigliamo di restare su queste pagine per tutti i dettagli.

Della pubblicazione della beta Android di Whatsapp che ha introdotto questa novità abbiamo parlato su queste pagine nelle passate ore. Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp sta anche modificando l'aspetto di gruppi e profili.