Come nascondere le app sul Mac? L'opzione che potreste non aver visto

Se siete tra quelle persone che vivono nel disordine, anche il desktop del vostro Mac potrebbe essere pieno di finestre e app aperte una sopra l'altra. Le soluzioni, in questo caso, sono due: comprare un Mac con uno schermo enorme (come il nuovissimo Macbook Air M2 da 15"), oppure imparare a nascondere le app dalla Scrivania del vostro device.

Prima di spiegare come nascondere le app su Mac e Macbook, però, dobbiamo fare una precisazione: "nascondere" un software non significa chiuderlo, ma semplicemente chiudere la sua finestra presente sulla Scrivania. In altre parole, l'app continuerà a funzionare in background finché non la chiuderete. Se volete risparmiare un po' di RAM e di CPU e se non usate un'app da tempo, potete chiuderla, anziché nasconderla: le performance del vostro Mac vi ringrazieranno.

Se invece volete solo fare ordine sulla Scrivania, vi consigliamo di provare a nascondere tutte le app presenti sul desktop ad eccezione di quella attiva. Per app "attiva" intendiamo quella su cui state lavorando, ovvero l'ultima su cui avete cliccato con il mouse o il trackpad. Per nascondere le altre app, dovrete dunque toccare l'app che vi interessa lasciare aperta e poi recarvi nella barra dei menu del Mac.

Qui, cliccate sul nome del software (per esempio Pages), che dovrebbe trovarsi subito a destra dell'icona di Apple. Si aprirà un menu a tendina, che dovrete scorrere fino a trovare "Nascondi altre". Il comando vi permette di nascondere tutte le app diverse da quella selezionata. Cliccatelo e la vostra Scrivania sarà improvvisamente molto più ordinata!

Se invece desiderate mostrare tutte le app attive sulla Scrivania, magari per passare da una all'altra al volo, appena sotto a "Nascondi altre" troverete il comando "Mostra tutte". Infine, vi ricordiamo che potete nascondere tutte le tab ad eccezione di quella attiva con il comando rapido da tastiera Command + Shift + H. Se volete, poi, potete dare un'occhiata alla nostra guida sulla duplicazione dello schermo del Mac.