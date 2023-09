Come nascondere l'icona Silenzioso su iPhone 15 Pro? Sì, si può fare

Dal momento che Apple con i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max ha eliminato lo switch manuale per mettere in modalità silenzioso i dispositivi, a favore di un pulsante d’azione programmabile che riprende quello visto su Apple Watch Ultra, si è resa necessaria l’introduzione di un’icona per consentire di identificare quando è attivo il Silenzioso.

L’icona, su cui è raffigurata una campanella con una sbarra, può essere facilmente rimossa dalle impostazioni del dispositivo.

Ciò che bisogna fare è aprire l’app Impostazioni su iPhone 15 Pro e Pro Max, quindi spostarsi nel pannello di gestione dei Suoni e nel togliere il toggle a “Visualizza nella barra di stato” sotto al pannello “Modalità silenziosa”. Il toggle deve essere bianco e non verde, altrimenti si visualizzerà l’icona che sta dando fastidio a molti.

Il pulsante azione di iPhone 15 Pro e Pro Max può essere programmato attraverso il pannello “Pulsante Azione” presente nell’app Impostazioni e permette di scegliere tra una serie di opzioni per accedere rapidamente a varie funzioni.

Tra le altre novità dell’iPhone 15 troviamo anche l’USB-C, come richiesto dall’Unione Europea con la sua legge.