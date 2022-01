Come nascondere messaggi spoiler su Telegram? Bastano pochi tap!

Con il lancio sul mercato di Telegram 8.4 avvenuto a fine dicembre sono finalmente arrivate sul servizio di messaggistica feature interessanti come le reazioni ai messaggi e la “censura” degli spoiler nelle chat. A quest’ultimo proposito, come si nascondono i messaggi spoiler su Telegram? Ecco la rapidissima guida da seguire su PC e smartphone.

Coloro che sono esclusivamente utenti Telegram da smartphone Android o iOS dovranno semplicemente scrivere un messaggio nella chat di interesse, senza ovviamente inviarlo, e selezionare le parti “spoiler” per poi scegliere la formattazione Spoiler tramite il menu a tre puntini accanto alle voci “Taglia”, “Copia”, e “Incolla”. Successivamente basterà toccare l’animazione generata dal sistema per rivelare il testo nascosto, che verrà visualizzato in tale maniera sia nella chat che nelle notifiche.

Da PC e laptop con l’applicazione Web e Desktop il procedimento sarà lo stesso: dovrete soltanto scrivere ciò che desiderate, selezionarlo con il mouse, cliccare con il tasto destro sul testo evidenziato, poi su Formattazione e infine su Spoiler. Altrimenti, potrete selezionare il testo e premere la combinazione di tasti Ctrl + Shift + P; non preoccupatevi se l’anteprima del messaggio non visualizzerà l’effetto, esso verrà aggiunto una volta inviato.

Ecco fatto, ora saprete come salvare i vostri amici e conoscenti da messaggi “pericolosi” che potrebbero svelare dettagli chiave di film, serie TV, videogiochi e anche libri da loro ancora non letti, visti o giocati.

Una settimana fa abbiamo anche segnalato la presenza di alcuni installer nocivi di Telegram Desktop scaricabili da Internet, da evitare a ogni costo.