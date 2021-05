Come nascondere il numero di like su Instagram? Ecco come funziona la nuova opzione

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, Instagram ha introdotto una nuova opzione che permette di nascondere il numero di like ottenuto dai propri post. Con il passare delle ore sempre più utenti italiani la stanno visualizzando, ma vediamo come funziona.

Partiamo col dire che l'impostazione si articola su due fronti: una permette di nascondere i like ottenuti da tutti i post, ed un'altra solo da determinate fotografie.

Se volete nascondere il contatore dei like da tutte le foto, dovrete seguire questi passaggi:

Apri l'app di Instagram

Vai sul tuo profilo tramite l'icona presente in basso a destra

Ora clicca sulle tre linee orizzontali presenti in alto a destra

Dal popup seleziona "Impostazioni"

Fai tap su "Privacy"

Nella sezione "Post" disattivate il conteggio del numero di like.

Se invece volete disattivare il counter solo per un determinato post, come mostriamo nello screenshot ufficiale diffuso da Instagram sul blog ufficiale, vi basterà cliccare sui tre puntini presenti alla destra del vostro nickname sopra la fotografia che avete pubblicato e dal menù contestuale fate tap su "Disattiva il conteggio dei like".

Precisiamo, ancora una volta, che le funzioni ancora non sono disponibili per tutti gli utenti. Instagram, come avvenuto anche in altre circostanze, sta effettuando il rollout graduale e nelle prossime settimane dovrebbe approdare anche su Facebook.