Come nascondere lo stato 'online' su Whatsapp? La funzione disponibile in Italia

Tra le numerose novità introdotte da Whatsapp ne ha debuttato una piuttosto interessante, riguardante le opzioni legate alla privacy del proprio profilo. L'applicazione ora permette di controllare chi può vedere quando si è online.

Per accedere a queste opzioni, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Apri l'app Fai tap sul menù impostazioni Da qui spostati nel pannello privacy Seleziona "ultimo accesso e online"

Qui vi troverete di fronte due opzioni: chi può vedere il mio ultimo accesso e chi può vedere quando sono online.

Per "chi può vedere il mio ultimo accesso" si potrà scegliere tra:

Tutti, che consente anche a coloro che non sono nella nostra rubrica di poter vedere l'ultimo accesso

I miei contatti, che restringe l'informazione solo ai numeri presenti in rubrica

I miei contatti eccetto.., che se usata ad hoc consente di far vedere l'ultimo accesso solo a determinate persone

Nessuno, per nasconderlo a tutti.

E' però interessante l'opzione "chi può vedere quando sono online". Qui le scelte sono due:

Tutti, per farlo vedere a tutti

Identico ad ultimo accesso, che lega l'informazione all'opzione scelta in precedenza.

Tuttavia, come evidenziato da Whatsapp nelle note, "se non condividi il tuo ultimo accesso e il tuo stato online, non potrai vedere l'ultimo accesso e lo stato online degli altri". Si tratta senza dubbio di un ottimo strumento.