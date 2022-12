Come nascondere sfondo e notifiche su iPhone 14 con lo schermo always on attivo?

Con il nuovo iOS 16.2 disponibile da ieri, Apple ha introdotto una novità molto interessante per gli iPhone 14 Pro e Pro Max dotato di schermo always on: la possibilità di nascondere le notifiche e lo sfondo, lasciando solo l’orario.

Questo nuovo sistema di fatto renderà lo schermo in modalità sempre attivo completamente nero, mostrando solo l’orologio sulla parte superiore e se attivate le notifiche. In termini di risparmio energetico non sappiamo in cosa si tradurrà la disattivazione dello sfondo, sebbene comunque l’always on di Apple abbia mostrato un ridotto impatto sulla batteria.

Per personalizzare la modalità è innanzitutto necessario essere dotati di un iPhone 14 Pro o Pro Max aggiornato ad iOS 16.2, e quindi seguire la seguente procedura:

Apri l’app Impostazioni

Fai tap su “Schermo e luminosità”

Vai in “Schermo sempre attivo”

Qui sarà possibile scegliere se “Mostrare lo sfondo”, “Mostrare le notifiche”, se nascondere uno dei due elementi o entrambi.

Si tratta di due opzioni sicuramente molto interessanti e degne di nota, che aprono le porte a varie personalizzazioni per quella che è stata la principale novità dei modelli Pro di iPhone 14, insieme alla Dynamic Island.

Apple ha anche spiegato che iOS 16.2 corregge oltre 30 vulnerabilità di sicurezza, motivo per cui consigliamo di effettuare l’aggiornamento a stretto giro di orologio per tenere i propri dispositivi al riparo da potenziali pericoli.