Come nascondere 'sta scrivendo' da Whatsapp? Il trucco che non conoscete

Dopo avervi spiegato se si può avere Whatsapp su due smartphone o tablet, in attesa delle novità che arriveranno prossimamente, andiamo a spiegare un trucco che non tutti conoscono e che consente di nascondere la scritta “sta scrivendo..” nello stato mentre si sta digitando un messaggio.

Nelle impostazioni della privacy dell’applicazione, infatti, sono presenti delle opzioni che consentono di selezionare la privacy delle immagini del profilo, lo stato, le informazioni e l’ultimo accesso, oltre che la possibilità di limitare l’aggiunta a nuovi gruppi Whatsapp.

Partiamo col dire che se volete nascondere la scritta “sta scrivendo” o “sta registrando audio”, non dovete affidarvi ad applicazioni di terze parti in quanto potrebbero comportare il ban dall’applicazione.

Il trucchetto è molto semplice: quando iniziate a scrivere il messaggio Whatsapp (o iniziate a registrarlo), inserite la modalità aereo sullo smartphone, disattivatela a fine scrittura e quindi cliccate sul tasto invia. In questo modo dall’altra parte non comparirà l’indicazione in questione, che può essere utile nascondere soprattutto se volete evitare di sembrare in difficoltà mentre scrivete messaggi particolarmente articolati.

Ovviamente, attivando la modalità aereo, disattiverete anche completamente la connettività cellulare sul vostro smartphone: non riceverete nemmeno le altre notifiche, se non siete sotto WiFi. In quest'ultimo caso, va disattivato anche il WiFi mentre scrivete il messaggio.