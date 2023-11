Come nascondere le Storie a qualcuno su Instagram? Si può fare

Al netto della novità relativa al download dei Reel di Instagram, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede al popolare social network di proprietà di Meta. Infatti, quest'ultimo dispone di un ampio numero di opzioni che non esattamente tutti conoscono. Tra queste, troviamo la possibilità di nascondere le Storie a utenti specifici.

Sì, avete capito bene: tra le opzioni offerte dall'applicazione ufficiale del popolare social network, ad esempio quella tranquillamente scaricabile dal Play Store di Google per quel che concerne i dispositivi Android, c'è anche una sezione dedicata a chi può vedere le vostre Storie.

Ci sono infatti alcuni contesti in cui magari si potrebbe non avere propriamente piacere a condividere con tutti un momento privato, pur volendolo far arrivare comunque, tramite Instagram, a un certo numero di persone. Ecco allora che potreste, una volta avviata la succitata app, fare tap sull'icona del profilo collocata in basso a destra, premendo poi in successione sull'icona dell'hamburger (in alto a destra) e sulla voce "Impostazioni e privacy".

Così facendo, compariranno a schermo un buon numero di opzioni: scorrendo la pagina, troverete anche la sezione "Chi può vedere i tuoi contenuti". È qui che risiede la sezione "Nascondi storia e video in diretta", che permette poi, dopo aver premuto sulla voce "Nascondi storia e video in diretta a", di selezionare i profili Instagram a cui non far vedere questa tipologia di contenuti. Insomma, si può proprio fare una selezione precisa (e adesso sapete come fare).