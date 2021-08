Come si nascondono le nostre storie Instagram? Bastano pochi passaggi

Su social network come Instagram può capitare di trovarsi tra i follower qualche sconosciuto che ci fa storcere il naso o qualche conoscente che non ci sta simpatico, ai quali si desidera limitare l’accesso a ciò che condividiamo. Vediamo dunque, per esempio, come si nascondono le nostre storie Instagram agli altri account.

I passaggi sono piuttosto semplici da seguire, ma esistono due alternative tra cui possiamo scegliere: la prima è la più “generale” e permette di selezionare i profili a cui nascondere le nostre storie, mentre la seconda permette di selezionare un elenco di profili da inserire nella lista “Amici più stretti” così da permettere soltanto a loro di vedere certe storie più “delicate”.

Per entrambe, bisogna recarsi sulla pagina del nostro profilo, poi accedere alle Impostazioni tramite il menu a tre linee in alto a destra, poi a Privacy e Storia, dove sarà possibile vedere subito le opzioni “Nascondi la storia a” e “Amici più stretti”. Premendo sul numero di persone indicato sotto la prima scelta è possibile visualizzare la lista completa dei nostri follower, assieme a una barra di ricerca: cercando dunque il nickname d’interesse sarà possibile selezionarlo per includerlo alla lista di contatti a cui si nasconderanno le storie.

Alternativamente, premendo sul numero di persone sotto “Amici più stretti” si potranno inserire allo stesso modo i nostri contatti preferiti. Per permettere soltanto a loro di vedere certe storie, quindi, durante il processo di pubblicazione sarà sufficiente premere sul pulsante “Condividi” accanto alla sezione “Amici più stretti” piuttosto che alla sezione “La tua storia”. Seguendo invece il procedimento precedente, dopo la normale pubblicazione delle storie i contatti a cui si è limitata la loro visualizzazione non potranno accedervi in alcun modo, salvo per l’utilizzo di account secondari.

Ricordiamo intanto che su Instagram è stata introdotta la nuova sezione Limiti per nascondere commenti e messaggi offensivi; o ancora, in passato abbiamo visto come evitare i tag Instagram di pagine spam.