Ecco come il nostro naso può ingannare anche i nostri occhi

Secondo un nuovo esperimento inglese, gli odori che percepiamo tramite l’olfatto possono influenzare la nostra vista, ingannando i nostri occhi. Il risultato dimostra ancora una volta il forte legame che intercorre tra i nostri cinque sensi.

Nell'esperimento, 24 partecipanti adulti di entrambi i sessi sono stati posizionati in una stanza buia davanti allo schermo di un computer. Il loro compito era quello di modificare il colore di alcune macchie presenti a schermo utilizzando due cursori.

Quello che i partecipanti non sapevano è che, dopo aver purificato l’aria all’interno della stanza, i ricercatori hanno diffuso nell’ambiente diverse fragranze sintetiche.

Gli autori hanno osservato che i partecipanti tendevano a ottenere un grigio più neutro prima della diffusione degli odori. Inoltre, il tipo di fragranza percepita sembra influenzare la scelta finale della tonalità di grigio, orientandola verso le "rispettive corrispondenze odore-colore".

In altre parole, un partecipante esposto all’odore del caffè tendeva a scegliere un grigio un po’ più vicino ai toni del rosso-marrone, chi invece percepiva un profumo di limone sceglieva dei toni più giallastri e così via. Per qualche oscuro motivo, tra le varie fragranze testate, solo la menta peperita non sembra influenzare la percezione del colore.

Spesso trattiamo i nostri sensi come unità distinte ma questo e altri studi suggeriscono che il nostro corpo percepisce il mondo intorno a noi in modo piuttosto corale. Anche l’olfatto ha un ruolo rilevante nella nostra vita, sebbene sia spesso considerato meno importante degli altri sensi.

È quindi fondamentale tenerlo allenato per evitare di perdere la capacità di sentire gli odori.