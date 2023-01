Come navigare in incognito su YouTube e perché farlo? È semplice

Conoscerete sicuramente la modalità incognito di Google Chrome e browser in generale. Ciò di cui potreste però non essere a conoscenza è il fatto che da tempo risulta possibile navigare in incognito anche su YouTube.

Ci ha pensato SlashGear a ricordarlo di recente: l'applicazione ufficiale di YouTube per dispositivi mobili mette a disposizione una rapida opzione, anche se un po' "nascosta", per poter utilizzare la piattaforma di Google senza che vengano "salvate" le ricerche e le visualizzazioni.

In parole povere, viene temporaneamente disattivata la "cronologia", esattamente come avviene su browser come Google Chrome. Perché si potrebbe voler fare questo? Una delle domande presenti sotto il video ufficiale di YouTube che introduce la funzione ha generato un dibattito in merito ed è arrivata una risposta dalla piattaforma stessa: "I video che guardi possono influenzare i video che ti consigliamo. Quindi, se non vuoi che un determinato video influisca sui tuoi consigli, potresti prendere in considerazione l'utilizzo della modalità di navigazione in incognito".

Interessante anche la risposta data da un utente, che ha spiegato di essere un insegnante di musica costantemente alla ricerca delle canzoni dei suoi studenti, ma di non voler queste ultime nella sua cronologia personale. Al netto di questo, attivare la modalità in incognito su YouTube da dispositivi mobili è molto semplice, considerando che basta premere sull'icona dell'account, collocata in alto a destra, selezionando poi la voce "Attiva la navigazione in incognito", che usualmente compare tra le prime opzioni.