Come mai Netflix è in inglese? Ecco cosa potrebbe esserci di mezzo

In alcuni contesti Netflix potrebbe presentarsi in inglese, nonostante chi utilizza il popolare servizio di streaming si trovi in Italia. Lo sanno bene alcuni utenti che hanno riscontrato la "problematica": vale insomma la pena entrare nel dettaglio delle possibili cause, così che siate pronti nel caso in cui dovesse accadere anche a voi.

Ebbene, al netto del fatto che semplicemente la lingua del contenuto in riproduzione potrebbe essere disponibile solamente in un determinate lingue (ma in quel caso è tutto estremamente semplice, data che basta eventualmente attivare i sottotitoli o cambiare la traccia audio, se disponibile in italiano), di mezzo potrebbero esserci altri fattori.

Come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Netflix, infatti, una questione che può comportare il fatto che alla piattaforma risulti che vi trovate in un altro Paese è quella relativo all'uso di VPN. Un servizio di questo tipo può infatti coinvolgere indirizzi IP legati ad altri Paesi, cosa che potrebbe comportare qualche "problematica" relativamente alla riproduzione dei contenuti su Netflix.

La stessa piattaforma consiglia dunque magari di collegarsi al portale Fast e attendere che venga svolto in modo completo un test di velocità della connessione a Internet. In questo modo, premendo poi sulla voce "Mostra altre informazioni" sarà possibile ottenere dettagli in merito alla posizione che risulta a Netflix mediante l'indicazione Client. Per il resto, la piattaforma consiglia, a chi dovesse riscontrare la presenza del Paese corretto in questo contesto ma non riuscisse comunque a prendere visione del tutto in italiano, di passare per la pagina dei Contatti di Netflix.

Al netto di questo, se state riscontrando problematiche meno avanzate, potreste banalmente voler dare un'occhiata alle indicazioni ufficiali relative a come modificare la lingua di Netflix, così da tentare di "risolvere" il tutto.