Come farà Netflix a riconoscere un nucleo domestico per la condivisione password?

Continuiamo a sviscerare le novità annunciate da Netflix per lo stop della condivisione. La piattaforma di streaming ha infatti fornito nuove informazioni sulla condivisione delle password e degli abbonamenti, ed in particolare su come farà per riconoscere un nucleo domestico.

Netflix in una faq dedicata ha spiegato che “un account è destinato a essere condiviso all’interno di un nucleo domestico (un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione insieme al titolare dell’account)”.

Il riconoscimento del nucleo domestico avverrà attraverso vari fattori ed elementi quali:

Indirizzi IP

ID dei dispositivi

Attività dell’account, che serviranno per determinare se un dispositivo che ha effettuato l’accesso all’account è collegato alla posizione principali

Netflix evidenzia anche che i dispositivi che fanno parte del nucleo domestico devono accedere all’app ed al sito web alla connessione WiFi della posizione principale almeno una volta ogni 31 giorni, altrimenti verranno bloccati.

In caso di viaggi, però, sarà possibile richiedere un codice temporaneo che avrà una durata massima di sette giorni dalla richiesta. Sul funzionamento di questo sistema però non sono state diffuse informazioni aggiuntive.

Sulla data di lancio del sistema di blocco dell'account condiviso, però, non sono ancora emerse molte informazioni e non è chiaro se anche in Italia verrà chiesto un extra per ciascun profilo.