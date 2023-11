Come si fa a non farsi localizzare? Google presenta l'opzione Android per i tracker

Andando oltre alle questioni di sicurezza delle app Android, vale la pena soffermarsi anche su alcune novità introdotte da Google. Infatti, di mezzo c'è un'opzione lato OS per i tracker.

A tal proposito, a novembre 2023 è arrivata ad alcuni utenti una notifica che mette in evidenza diverse novità apportate da Google per quel che riguarda le funzioni del sistema operativo del robottino verde. Come potete vedere anche mediante gli screenshot presenti in calce, tra le feature indicate in questo contesto c'è quella che riguarda il rilevamento dei tag tracker Bluetooth.

A cosa si fa riferimento? Dispositivi come gli Apple AirTag sono pensati per aiutare a trovare gli oggetti smarriti, ma purtroppo si è visto che questi possono potenzialmente essere utilizzati dai malintenzionati anche per tracciare la posizione di altre persone senza consenso. Ecco dunque che Google ha deciso di correre ai ripari.

In parole povere, agli utenti Android che dispongono di un dispositivo recente basta recarsi nelle Impostazioni di sistema e accedere alla scheda "Sicurezza ed emergenza" per trovare l'opzione "Avvisi sui Tracker Sconosciuti". Da quest'area è possibile, attivando la geolocalizzazione o in alternativa avviando scansioni manuali, capire se un tracker sconosciuto si sta spostando insieme a voi. Insomma, su Android sono arrivate funzionalità di sicurezza non di poco conto. Per maggiori dettagli, potreste voler approfondire anche quanto indicato direttamente sul portale di supporto Google.