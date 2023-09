Come non farsi truffare online? Alcune precauzioni da mettere in atto

Se le truffe telefoniche sono passate all'IA, anche gli scam online continuano a evolversi, adattandosi alla società e ai suoi metodi comunicativi. Non sorprende, dunque, che le truffe online stiano tornando ad aumentare: ma come difendersi?

Prima di tutto, bisogna sapere che le truffe corrono sul web non solo tramite email, bensì anche tramite telefono e SMS. Tuttavia, sono in crescita anche i casi di truffe tramite WhatsApp, sempre più utilizzato anche dalle fasce di popolazione più vulnerabili.

Sui sistemi di messaggistica, molto spesso capita di venire contattati da perfetti sconosciuti o da lontani conoscenti che ci invitano a fare affari con loro. Se si tratta di approcci inusuali, fate sempre attenzione a cercare di identificare di chi si tratta e se si tratta di un'identità legittima, anche nel caso in cui il presunto "amico" utilizzasse una foto profilo credibile. Vi conviene, in tal senso, mettervi in contatto di questa persona tramite altre conoscenze in modo tale da verificarne la genuinità o eventualmente segnalarne il furto d'identità.

Spesso, inoltre, le truffe passano per un grossolano studio delle nostre informazioni personali, o ingegneria sociale, dati in pasto alla rete, a partire da foto, numero di telefono e altre informazioni personali presenti sui nostri profili social, ad esempio, come la squadra che tifiamo, i nostri gusti musicali o le amicizie più strette. Se si dovessero ricevere minacce da persone che paventano una eccessiva conoscenza dei "fatti nostri", cerchiamo quindi di comprendere innanzitutto se non si tratta di informazioni che noi stessi abbiamo messo in rete. In tal caso, è molto probabile che il malintenzionato non abbia proprio nulla di sensibile.

Quanto alle truffe che viaggiano via email, occhio agli allegati. Non scaricate mai documenti da fonte ignota, neanche PDF o file Word. Solitamente i filtri anti-Spam funzionano abbastanza bene, ma una mail "sfortunata" può sempre capitare. La regola è sempre la stessa: nessuno vi regala nulla. Se qualcuno vi sta promettendo milioni via mail o per qualche motivo è stato bloccato un pacco a vostro nome, ancora meglio se non aspettavate nulla, siate certi che si tratta di una truffa.