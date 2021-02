Come si fa a non pagare il canone Rai in bolletta?

Dopo avervi spiegato come pagare il canone Rai 2021, e qua è l'importo che viene addebitato sulla bolletta dell'elettricità, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto: come fare per non pagare il canone in bolletta.

L'Agenzia delle Entrate infatti prevede anche altri metodi per il versamento dell'imposta sugli apparecchi televisivi. Se nessun componente della famiglia anagrafica è infatti titolare di un contratto elettrico di natura domestica, è infatti possibile utilizzare il modello F24 entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

Lo stesso modello F24 può anche essere utilizzato per il pagamento del canone Rai da parte dei cittadini per cui la fornitura di energia elettrica avviene in reti non interconnesse con la rete nazionale.

L'Agenzia delle Entrate prevede anche l'utilizzo del Modello F24 per pagare il canone Rai in altre modalità:

Soluzione unica , da versare entro il 31 Gennaio, da 90 Euro;

, da versare entro il 31 Gennaio, da 90 Euro; Due pagamenti semestrali da effettuare entro il 31 Gennaio ed il 31 Luglio, da 45,94 Euro;

da effettuare entro il 31 Gennaio ed il 31 Luglio, da 45,94 Euro; Quattro rate trimestrali, da completare entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, da 23,93 Euro.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea anche che "in caso di nuovo abbonamento il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio tv".

Alternativamente, può anche essere effettuato l'addebito su pensione. In questo caso è necessario effettuare la richiesta all'ente pensionistico entro il 15 Novembre dell'anno precedente a quello in cui si vuole iniziare il pagamento. Tale sistema è disponibile solo per i titolari di pensione con importo non superiore ai 18mila Euro all'anno.