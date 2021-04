Come non pagare il canone Rai se non si ha la televisione?

Come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese, alcuni cittadini sono esenti dal pagamento del Canone Rai. Tra questi figurano coloro che non posseggono un apparecchio audiovisivo o televisivo.

Il Canone Rai viene addebitato direttamente sulla bolletta dell'energia elettrica, ma se una persone non possiede un TV non ha il dovere di pagarlo. Come far quindi per evitare di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese o richieste di pagamento?

E' necessario inoltrare all'Agenzia delle Entrate il modulo in cui si dichiara la non detenzione del TV. In questo modo l'Ente provvederà ad effettuare la registrazione e quindi ad evitare di addebitare la tassa da 90 Euro. Il modulo può essere scaricato attraverso questo indirizzo e deve essere compilato nel "Quadro A - Dichiarazione Sostitutiva di Non Detenzione" in cui l'utente si impegna a dichiarare che "in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica" o che "in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento".

Una volta compilato deve essere inviato via raccomandata, senza busta, all'indirizzo "Agenzia delle entrate, Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22, 10121 Torino (TO)".

Importante anche sottolineare che l'invio deve essere effettuato dal 1 Luglio al 31 Gennaio dell'anno successivo per l'esonero, mentre se si invia tra il 1 Febbraio ed il 30 Giugno l'Agenzia non addebiterà solo il secondo semestre del canone Rai. La domanda deve essere presentata ogni anno fin quando si rispetta il requisito.

Vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come ottenere il rimborso del canone Rai.