Come non pagare canone Rai over 75? Il modulo da presentare nel 2021

Tra le categorie esenti dal pagamento del canone Rai figurano anche le persone con età superiore ai 75 anni, con un reddito annuo non superiore agli 8mila Euro, per cui lo Stato permette di non effettuare il pagamento dell'imposta sul TV. Ma come si può richiedere tale esenzione?

Come stabilito dal circolare dell'Agenzia delle Entrate, tali cittadini devono essere "senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)".

La richiesta di esenzione può essere presentata scaricando l'apposito modulo in PDF, che deve essere compilato in tutte le sue parti seguendo le istruzioni presenti nel file allegato. La richiesta può essere trasmessa online, firmata digitalmente ed inviata all'indirizzo PEC cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. In alternativa si può utilizzare il metodo "classico", con invio sotto forma di plico raccomandato (senza busta) all'indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino con una copia di un documento di riconoscimento valido allegato. Ovviamente, la trasmissione può avvenire anche attraverso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate sparsi sul territorio nazionale.

La RAI prevede anche un rimborso per i clienti che hanno continuato a pagare il canone Rai pur essendo in possesso dei requisiti: il modello di rimborso del canone può essere scaricato tramite questo indirizzo.