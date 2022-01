Come non perdere il Green Pass? Stampandolo in oro sull'iPhone 13, ma non è una buona idea

Nel corso degli anni abbiamo visto le più disparate edizioni personalizzate degli smartphone Apple. Basti pensare all'annuncio di iPhone 13 Pro Tyrannophone, giusto per fare un esempio. Ebbene, ora sta attirando l'attenzione un dispositivo con stampato sul retro un QR Code.

La mente in questo periodo non può che riportare al Green Pass e infatti nel video di presentazione ufficiale pubblicato sul canale YouTube Caviar iPhone (sì, si tratta di una delle edizioni personalizzate di Caviar) a un certo punto viene fatto riferimento proprio alla certificazione verde. Il video sembra indicare la possibilità di stampare sul retro dell'iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max personalizzato il QR Code del Green Pass in colorazione oro, ma ironicamente la parte in cui viene mostrata questa "funzionalità" è di fatto uno "spezzone" che mostra il comune utilizzo della certificazione verde a partire dallo schermo dello smartphone (e non tramite il retro).

Insomma, persino il video ufficiale lascia intendere che forse non è una buona idea stampare il Green Pass in questo modo. Certo, non che altre idee presentate da Caviar, ovvero l'utilizzo del QR Code per la propria Business Card o per il link ai propri profili relativi ai social media, siano esattamente geniali, ma acquistare un iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max a un prezzo di partenza di 6.220 dollari (ma si arriva anche a 35.370 dollari per l'edizione Golden Card) per poi stampare il Green Pass sul retro ci sembra "leggermente" assurdo.

Basti pensare al fatto che il Green Pass ha una scadenza, considerando anche che viene generato nuovamente dopo ogni dose. L'incisione sul retro dell'iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max, invece, è "per sempre". Insomma, probabilmente è meglio continuare a mostrare il Green Pass come sempre. Per il resto, di certo l'atipica edizione annunciata da Caviar non è passata inosservata, come riportato anche da GSMArena e PhoneArena.