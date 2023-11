Come non perdersi le ultime novità Netflix? La semplice opzione

La complessità del quotidiano può purtroppo facilmente distrarre e far dimenticare l'arrivo di contenuti interessanti da guardare in serata. Se state attendendo con ansia, ad esempio, l'uscita di Squid Game La sfida su Netflix (sì, la data è quella del 22 novembre 2023), potreste voler dare un'occhiata a un'apposita opzione.

Potreste infatti non saperlo, ma l'applicazione ufficiale del popolare servizio di streaming integra la possibilità di impostare un promemoria sulle uscite. In questo modo, si viene tranquillamente notificati dell'avvenuto rilascio su Netflix dei contenuti di proprio interesse, direttamente sul proprio smartphone o tablet di fiducia. Una volta imparato a fare uso di quest'opzione, sarà quindi difficile perdersi le novità lato film e serie TV.

Per sfruttare tale possibilità, potreste dunque voler avviare l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Netflix, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google, eseguendo successivamente l'accesso col profilo da cui avete intenzione di procedere. Fatto questo, vi basterà raggiungere la sezione "Novità", mediante l'apposito pulsante collocato in basso, per poter dare un'occhiata a quanto verrà aggiunto nel breve periodo al catalogo di Netflix.

Una volta trovato un contenuto di vostro interesse, tramite l'apposita scheda "Prossimamente", sarà tutto molto semplice. Infatti, potete banalmente fare tap sul pulsante "Ricordamelo", in modo da ottenere poi un promemoria quando tutto sarà effettivamente disponibile. Insomma, non c'è nulla di troppo complicato e adesso sapete anche come rimanere sempre aggiornati sulle novità di Netflix.