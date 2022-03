Come non ricevere pubblicità su Instagram? Ecco cosa si può fare

Mentre le polemiche si sono scatenate intorno al possibile arrivo delle pubblicità su Disney+, ci sono tantissimi utenti che vorrebbero provare a contrastarli e limitarli anche nelle app che usano tutti i giorni. Ecco come farlo su Instagram.

I motivi sono tra i più disparati, dal risparmio dati a una maggiore concretezza del proprio feed, passando per chi vuole evitare quegli annunci fuorvianti di alcuni negozi online.

La soluzione è quella di usare, molto semplicemente, il browser web invece dell'app. Se siete soliti usare l'applicazione mobile ma non volete più avere a che fare con i post sponsorizzati, usare Chrome o altri browser per navigare fino al sito di Instagram sarà sicuramente un discreto compromesso, pur con qualche limitazione nell'esperienza complessiva. Questo modello è valido anche per la versione desktop del popolare social network.

Purtroppo non esistono metodi efficaci per eliminare del tutto le pubblicità sull'app ufficiale. Tuttavia, è possibile modularle in modo tale da evitare di vedere quelle con cui non vogliamo avere a che fare. Per farlo, apriamo l'app e andiamo sul nostro profilo. Nell'angolo in alto a destra, accanto al "+", troveremo le tre righe orizzontali per far apparire il menu a scomparsa. Da qui, selezionare Impostazioni. Una volta dentro la schermata con le opzioni dell'app, scegliere "Inserzioni" e successivamente "Attività Pubblicitarie". In questa sezione avremo visione degli ultimi post sponsorizzati con cui abbiamo interagito. Se il materiale era fuorviante o ingannevole, cliccando sui tre puntini potremo segnalarlo in modo tale che la moderazione di Instagram possa esserne messa al corrente. Inoltre, per nasconderli, basta premere sui tre puntini sul post nel feed generale e poi premere "Nascondi Inserzione". In questo modo, quello specifico post non verrà più riproposto.

Sempre a questo proposito, potrebbe risultare interessante scoprire la risposta di Netflix sulle pubblicità, in seguito ai rumor che vedevano la piattaforma in procinto di lanciare un abbonamento economico.