Come fare per non ricevere telefonate dai call center?

Sempre più spesso capita di essere tartassati da telefonate pubblicitarie dei call center che, anche in caso di mancato interesse, chiamano nuovamente per venderci prodotti o farci firmare nuovi contratti di fornitura elettrica o telefonici. Ma come si fa per non riceverle?

In nostro soccorso c'è il "Registro Pubblico delle Opposizioni", che è stato istituito nel 2010 ed è di proprietà del Ministero dello Sviluppo Economico.

Effettuando l'iscrizione della propria linea fissa a questo registro, ci si opporrà all'utilizzo del numero ed indirizzo postale per finalità pubblicitari. In questo modo, gli operatori che effettuano attività di marketing telefonico o porta a porta non potranno ottenere i dati e quindi, in linea teorica, non si dovrebbe più essere contattati. Il condizionale è d'obbligo dal momento che sempre più spesso anche coloro che si sono iscritti continuano a ricevere le chiamate.

Per iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni basta collegarsi al sito web ufficiale e, dall'area abbonati. In alternativa si può telefonare il numero verde 800 265 265 dal numero di telefono che intendete includere nel registro, inviare una mail all'indirizzo abbonati.rpo@fub.it o inviare una raccomandata a "Gestore del registro pubblico delle opposizioni - abbonati”, ufficio Roma Nomentano, casella postale 7211, 00162 Roma RM.

La registrazione dovrebbe essere attiva nel giro di quindici giorni.