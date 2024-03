Come mai non riusciamo ancora a conservare adeguatamente il cervello di un cadavere?

Molti romanzi di fantascienza parlano di vari futuri possibili in cui la specie umana è riuscita a sviluppare tecnologie che consentono di estrarre e conservare il cervello dei cadaveri, per preservarne i ricordi, ma anche per tutelare i pensieri e le "anime" delle persone decedute.

Tra i romanzi in cui è presente questa particolare tecnologia - presente anche in Futurama - c'è uno dei libri della saga da cui è tratta la nuova serie di successo di Netflix "Il problema dei tre corpi", dove uno dei protagonisti si trova ad affrontare le estreme conseguenze provocate da questo metodo di conservazione.

Tornando alla scienza, recentemente uno degli ultimi vincitori del premio Nobel, il biologo Venki Ramakrishnan, ha cercato di stabilire le ragioni che stanno impedendo attualmente alla ricerca di sviluppare questa tecnologia nel mondo reale, affrontando l'argomento nel suo ultimo libro che ha come tema la ricerca dell'immortalità.

Venki Ramakrishnan in particolare ha indagato quali sono stati i progressi nel campo della criogenica, quella scienza interessata a congelare le persone - o parti di esse, come il cervello - per poi risvegliarle in futuro, quando sarà possibile trovare per esempio una cura per il cancro o creare un ponte cervello-macchina.

"Le sfide attuali per realizzare questo progetto sono molte" ha dichiarato il premio Nobel, durante le varie presentazioni del suo libro, dal titolo "Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality," (in italiano "Perché moriamo: la nuova scienza dell'invecchiamento e la ricerca dell'immortalità), edito all'estero da Harper Collins.

Tra queste sfide abbiamo quelle legate alla crioconservazione in sé, visto che per mantenere un corpo a bassissime temperature bisogna spendere molta energia e utilizzare delle sostanze chimiche molto costose. Inoltre, quando un corpo è soggetto ad un freddo intenso, spesso le molecole di acqua presenti nel suo corpo si solidificano, creando dei pericolosi cristalli di acqua che possono lacerare i tessuti, fino al livello cellulare.

Effettuare anche l'animazione sospesa è un obiettivo ancora troppo difficile da raggiungere, per le nostre conoscenze attuali, per non parlare dell'eventuale estrazione del cervello e dell'intero midollo spinale dai cadaveri umani. Oggi è infatti possibile ottenere degli organi perfettamente sani, ma è ancora impensabile pensare di alimentare o far funzionare un cervello fuori dal corpo umano.

Al momento, quindi, spiega lo scienziato, l'umanità non può immaginare di conservare un cervello o persino un intero organismo tramite la crioconservazione, seppur riusciamo a conservare tramite questa tecnica alcune tipologie di cellule (tipo i gameti) e di tessuti.

