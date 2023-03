Come non rovinare lo stato della batteria dell'iPhone? Alcuni consigli

Preservare lo stato della batteria dei propri dispositivi d’elettronica rappresenta una buona abitudine per poter godere di autonomia elevata anche svariati mesi dopo l’acquisto. Nel caso di iPhone, le opzioni messe a disposizione dal mercato sono tante, ma quali sono le best pratice da mettere in campo?

Partiamo ovviamente con il caricatore, il consiglio è di affidarsi a cavi e caricatori da muro certificati Apple MFI, possibilmente di marchi come Anker e Belkin. Affidarsi ad accessori non certificati potrebbe rappresentare un problema per la vostra batteria. Inoltre, il consiglio è anche di ridurre l’utilizzo di caricatori veloci in quanto sottopongono ad uno stress maggiore la batteria.

Per la ricarica notturna, inoltre, viene consigliato di affidarsi a caricabatterie MagSafe o wireless dal momento che caricano il dispositivo più lentamente e riscaldano di meno.

Un altro consiglio è di non togliere il caricamento ottimizzato su iPhone, in quanto impara le vostre abitudini e “blocca” la ricarica all’80% per poi continuarla solo a ridosso di quando viene solitamente utilizzato lo smartphone. In questo modo si evita di tenere lo smartphone troppo carico mentre è collegato all’alimentazione.

Gli esperti sconsigliano anche di non scaricare mai lo smartphone sotto il 20%, dal momento che le batterie a litio hanno un numero limitato di cicli di ricarica ed ogni volta che si scaricano completamente se ne consuma uno. Scaricarlo allo 0% di tanto in tanto può aiutare solo l’indicatore della batteria a ricalibrarsi, ma è una cosa da fare di tanto in tanto.