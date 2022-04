Come mai non si vedono più i canali TV su digitale terrestre?

Mentre continua il processo di refarming su digitale terrestre, con nuove regioni e province che da oggi sono interessate in questo nuovo step, si moltiplicano le segnalazioni di utenti che lamentano disservizi con i canali televisivi.

Le motivazioni per cui i canali TV non si vedono più potrebbero essere tante. Innanzitutto, partiamo da quella più ovvia: il vostro TV o decoder non è compatibile con la codifica MPEG-4 che è stata attivata lo scorso 8 Marzo. In tal caso, però, potete risolvere spostandovi semplicemente dopo la posizione 500 del vostro telecomando: all’LCN 1 è presente Rai 1 HD, mentre la versione in SD è presente alla posizione 501. Lo stesso vale anche per gli altri canali.

Se invece tramite le impostazioni del decoder e TV avete visto che la potenza del segnale è bassa, allora potrebbe essere questo il motivo per cui non si vedono più i canali. In tal caso, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come aumentare la qualità del segnale del digitale terrestre, utilizzando gli amplificatori di segnale o altro.

Se la vostra TV si vede a scatti, ovvero arriva il segnale e riuscite ad agganciare i canali ma non sono visibili, allora vi rimandiamo alla nostra guida che spiega perchè la TV si vede a scatti e come risolvere.