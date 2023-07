Come non far surriscaldare lo smartphone? Alcuni consigli per l'estate bollente

Se non vi sono basatati i consigli su come affrontare il caldo su console e PC, ecco qualche suggerimento per ridurre l'impatto delle temperature estive sui nostri smartphone, compagni inseparabili anche e soprattutto a mare con gli amici.

L'estate è un momento particolare, in cui tendiamo a utilizzare magari meno il nostro dispositivo, ma di più determinate funzionalità che lo portano a scaldarsi, come la fotocamera. Questo, insieme alle elevate temperature ambientali, rappresenta la ricetta perfetta per portare a discomfort durante l'esperienza, con problematiche comuni che possono tradursi nel famoso throttling, ovvero quando il telefono riduce le prestazioni per riscaldare meno e quindi tornare nei suoi range operativi, e nell'altrettanto spiacevole battery drain.

Non è un caso, infatti, che proprio durante l'estate la batteria del telefono si volatilizzi, letteralmente.

Come fare, quindi? Il primo consiglio che ci teniamo a darvi, se siete ancora in procinto di scegliere il vostro nuovo smartphone Android, è quello di informarvi sulle sue caratteristiche per comprendere quanto scalda il processore e, soprattutto, quanto è efficiente il suo sistema di raffreddamento.

Secondo: rimuovete la cover, perlomeno se siete in ambienti sicuri e avete una presa salda. Questo contribuirà enormemente a dissipare il calore, soprattutto se avete un dispositivo progettato con bordi in metallo.

Un terzo consiglio, per quanto banale, ci teniamo a darvelo: non andate troppo oltre con l'utilizzo. Sfruttate il vostro smartphone nei limiti della sua operatività e rendetevi conto se state andando troppo oltre.

In questo frangente, può essere utile apportare alcune modifiche al vostro utilizzo quotidiano. Per esempio, potreste ridurre il refresh rate dello smartphone o impostare direttamente la modalità di risparmio energetico. Abbassare la luminosità è un altro ottimo modo per ridurre i consumi e le temperature. Nel caso in cui sia diventato difficile da maneggiare, spegnetelo: è ancora meglio.

Ultimo, ma non per importanza: usatelo, se possibile, solo all'ombra e mai sotto il sole diretto!