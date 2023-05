Come non far usare i propri dati per addestrare ChatGPT? Si può fare richiesta a OpenAI

ChatGPT è tornato in Italia, dopo aver accolto le richieste del Garante per la Privacy. Tuttavia, la discussione intorno al trattamento dei dati personali da parte del chatbot targato OpenAI continua ad essere attuale, e non tutti sanno che c'è un modo per chiedere alla società di cancellare i dati ed evitare che vengano usati per l'addestramento.

OpenAI infatti ha spiegato che gli individui che risiedono in determinate giurisdizioni (come l'Unione Europea) hanno la possibilità di opporsi al trattamento delle loro informazioni personali da parte dei suoi modelli d'intelligenza artificiale attraverso questo modulo che permette anche di richiedere la cancellazione di tutti i riferimenti generati dall'IA su se stessi.

Si tratta di un processo simile al Report Content di Google, che è disponibile già da diversi anni.

Il modulo chiede l'inserimento di una serie di informazioni di carattere personale e non, oltre che una prova del trattamento dei dati. Attenzione però, nella documentazione che accompagna tale sistema, OpenAI invita gli utenti a "fornire risposte complete, accurate e pertinenti su questo modulo per la valutazione. OpenAI può utilizzare fonti aggiuntive per verificare le informazioni, bilanciando privacy e libertà di espressione in conformità con la legge applicabile. L'invio di una richiesta non garantisce che le informazioni su di te verranno rimosse dagli output di ChatGPT". Inoltre, i moduli incompleti potrebbero non essere elaborati.