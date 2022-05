Come non far vedere che si ha un vecchio TV? Ecco il decoder DVB-T2 che 'sparisce'

I passaggi che stanno portando verso lo switch off al DVB-T2, ovvero verso la nuova era del digitale terrestre, stanno chiaramente mandando in pensione molti televisori ormai datati. In questo contesto, c'è anche chi sostituisce il modello a cui è affezionato per non fare "brutte figure" con gli ospiti, ma in realtà c'è una soluzione interessante.

Infatti, se siete affezionati al vostro televisore di fiducia che vi accompagna da molti anni ma non avete troppa intenzione di acquistare un decoder DVB-T2 classico, in quanto "troppo vistoso", potrebbe intrigarvi approfondire il mondo dei decoder in formato "chiavetta". Sì, avete capito bene: esistono dei prodotti di questo tipo in grado di rendere il vostro vecchio televisore compatibile con lo standard DVB-T2.

Capite bene che una "chiavetta" come quella che potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia "sparisce" dietro il TV, dato che può banalmente venire collegata a una porta sul retro. In parole povere, gli ospiti non si accorgeranno essenzialmente di nulla. In ogni caso, ovviamente esistono molti modelli di questo tipo sul mercato.

Difficile dunque fornirvi delle indicazioni precise su cosa acquistare e sul prezzo, dato che ognuno ha le sue esigenze. Tuttavia, per farvi degli esempi concreti, su Amazon Italia il modello DIPROGRESS HDMI STICK TV DVB-T2 viene proposto a 30,50 euro tramite rivenditori al momento in cui scriviamo. Esistono poi prodotti come Dcolor Decoder DVB-T2 TV Scart Stick HDMI, attualmente proposto a 35,99 euro su Amazon tramite rivenditori. Potrebbe in ogni caso interessarvi effettuare ricerche in autonomia sui singoli dispositivi, così da comprendere al meglio se fanno per voi, ma in questa sede risultava interessante approfondire l'esistenza di questa possibilità.