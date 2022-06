Ecco come Nothing terrà basso il prezzo di Phone (1): una scelta destinata a far discutere

Solo ieri abbiamo scoperto che Nothing Phone (1) arriverà il 12 luglio su diversi mercati, come già previsto da vari leaker e insider. Ciò che in molti si stanno domandando, però, è come farà Nothing a tenere bassi i prezzi del proprio smartphone per fare concorrenza ai grandi marchi della telefonia mobile.

La riposta arriva dal tipster Yogesh Brar, che ne parla su Twitter spiegando che Nothing vuole ridurre i costi di manifattura del suo Phone (1) realizzandolo in un Paese dove la manodopera ha un prezzo molto contenuto, ovvero l'India. La mossa di Nothing, benché apprezzabile per via del basso prezzo a cui il suo smartphone verrà venduto, fa alzare qualche sopracciglio relativamente alla gestione delle catene di produzione, specie in termini di condizioni e salario degli operai, che in India godono di minori tutele rispetto ad molti altri Paesi del mondo.

Ad ogni modo, pare decisamente troppo presto per fare considerazioni di questo tipo, dal momento che lo stesso Brar spiega che la produzione di Nothing Phone (1) non è ancora partita, ma potrebbe essere avviata molto presto. In tal senso, la compagnia di Carl Pei sembra essere in ritardo sulla tabella di marcia, specie se consideriamo che il lancio del suo primo smartphone dovrebbe avvenire tra poco più di un mese.

Ciò potrebbe significare che Nothing Phone (1) sarà venduto in quantità limitate al lancio, oppure che sarà limitato a un solo mercato o a pochi mercati, come quello indiano, dove già lo smartphone verrà prodotto, oppure ancora che, dopo l'evento di presentazione del device del 12 luglio, dovremo aspettare ancora qualche settimana per poter mettere le mani sul dispositivo.

Negli ultimi giorni, comunque, sono emersi diversi interessanti dettagli sullo smartphone: nello specifico, la stessa Nothing ha confermato che Phone (1) avrà un corpo in alluminio e un pannello posteriore trasparente, la ricarica wireless e un chipset Qualcomm sotto la scocca. Quest'ultimo, secondo gli ultimi leak sull'hardware di Nothing Phone (1), dovrebbe essere uno Snapdragon 7 Gen 1, dunque non certo un chip da top di gamma.

Secondo altri leak, lo smartphone avrà fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage, insieme ad una batteria da 4.500 mAh. Lo schermo del dispositivo dovrebbe essere un pannello OLED Full HD+ da 6,55". Il prezzo di vendita del device, infine, dovrebbe attestarsi attorno ai 500 Euro in Europa.