Ecco come potrebbe essere il nuovo smartphone pieghevole di Huawei

A pochi giorni dal rinvio del lancio di Huawei Mate X, emerge un nuovo brevetto riguardante un possibile nuovo smartphone pieghevole della società cinese. I colleghi di LetsGoDigital hanno infatti pubblicato alcuni render basati su un brevetto recentemente presentato dal colosso di Shenzhen.

La serie di render di basano su un design brevettato da Huawei che prevede l'utilizzo di un doppio display pieghevole simile a quello di Xiaomi. La scocca infatti viene letteralmente avvolta da uno schermo che quando chiuso si nasconde sui bordi e sulla parte posteriore del dispositivo.

Huawei evidentemente punta a rivoluzionare quasi completamente questa nuova categoria di prodotti, con tre pannelli che avvolgono lo smartphone, che quando aperti raggiungono le dimensioni di un tablet. A livello tecnico almeno ad oggi non sono noti molti dettagli sulle cerniere, che rappresentano il fulcro dell'intero processo di apertura e chiusura.

Come si può vedere nel grafico presente in calce, grazie a questo approccio lo smartphone riesce a raggiungere vari fattori di forma e può essere aperto a seconda delle esigenze.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un semplice brevetto, e spesso le società sono solite presentare richieste di questo tipo semplicemente per arricchire il portfolio. Non è da escludere infatti che un dispositivo di questo tipo non veda la luce.