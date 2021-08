Come fanno i nostri occhi ad apprezzare un paesaggio naturale?

Gli scienziati stanno studiando il processo fisiologico che permette ai nostri occhi, e conseguentemente al nostro cervello, di reputare un paesaggio naturale bello da vedere.

La ricerca si è basata sull’utilizzo di uno strumento chiamato “neuroimaging” che traccia come gli impulsi cerebrali provocati dall’apparato visivo, vadano a stimolare l’area del cervello adibita alla soddisfazione e al piacere. Come riportato sulla rivista “Frontiers in Human Neuroscience”, i ricercatori hanno sottoposto 24 volontari alla risonanza magnetica funzionale (FMRI) mentre visionavano video relativi a paesaggi naturali, permettendo di monitorare minuziosamente l'attività cerebrale dei soggetti coinvolti.

I risultati ottenuti hanno portato il fautore dello studio: A. Ilkay Isik, del Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, ad affermare: “Ci saremmo aspettati che i riscontri visivi fossero limitati alle aree del piacere nel cervello, ma sorprendentemente li abbiamo trovati anche nella parte del cervello adibita alla facoltà visiva, mentre i partecipanti guardavano i video. Gli impulsi elettrici si sono verificati proprio accanto alle regioni del cervello utilizzate per riconoscere le caratteristiche fisiche nei film, come il layout di una scena o la presenza di movimento”; queste osservazioni portano a supporre che possa esserci una sorta di percezione elementare e immediata della bellezza derivante dallo stretto collegamento tra il nostro apparato visivo e il cervello.

A proposito di paesaggi naturali, avete letto il nostro articolo su come potrebbe apparire il paesaggio di un mondo lontano simile alla terra?