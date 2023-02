Come fanno gli oceani a catturate l'anidride carbonica? Un meccanismo incredibile

L'oceano, tra le tante cose, è anche un enorme "filtro dell'aria". Ha infatti rimosso circa un terzo della CO2 rilasciata dall'uomo dalla Rivoluzione Industriale, confermandosi come uno dei più grandi assorbitori di anidride carbonica ed il maggior serbatoio di carbonio del nostro pianeta. Un processo affascinante ed enigmatico.

È quindi chiaro come sia fondamentale comprendere i processi che controllano lo scambio di carbonio tra l'oceano e l'atmosfera, così da poter prevedere gli effetti futuri della CO2 sui cambiamenti climatici, sull'acidificazione degli oceani ed i suoi organismi marini ed, ovviamente, la nostra società.

Per questo motivo, una nuova ricerca condotta dall'Institute of Environmental Science and Technology dell'Universitat Autònoma di Barcelona (ICTA-UAB), in collaborazione con un team scientifico internazionale, ha rivelato che lo scambio di carbonio tra atmosfera ed oceano è intensamente regolato da uno specifico gruppo di plancton fotosintetizzante, chiamati "coccolitofori".

Questi microscopici organismi, sono alghe che misurano meno di un centesimo di millimetro e che costituiscono la base della rete alimentare acquatica, contribuendo inoltre alla regolazione dei livelli di CO2 atmosferica attraverso la calcificazione e la fotosintesi. Una calcificazione che, pensate, è possibile osservare ad esempio negli strati delle Bianche Scogliere di Dover.

Nello lavoro del team, co-guidato dalla Professoressa Patrizia Ziveri, ricercatrice dell'ICREA presso l'ICTA-UAB, e pubblicato sulla nota rivista Nature Communications, viene mostrato come i coccolitofori costituiscano il 90% della produzione totale di CaCO3 (carbonato di calcio) nella superficie oceanica, svolgendo un ruolo chiave nel controllo della chimica oceanica e della CO2.

La Prof.ssa Ziveri ha anche spiegato che gran parte di questo CaCO3 si dissolve vicino alla superficie e non, come ci si aspetterebbe, nelle profondità marine. Una scoperta che suggerisce come tali processi siano fondamentali per comprendere il ruolo dei calcificatori planctonici nella regolazione dell'anidride carbonica atmosferica.

"Tutto ciò ha una grande valenza scientifica poiché una maggiore dissoluzione aumenterà anche la capacità dell'acqua di trattenere la CO2 del pianeta", ha spiegato l'autrice.

Il Dottor William Gray, ricercatore presso il Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement e co-autore dello studio, ha aggiunto: "Fino a quando non comprenderemo perfettamente i processi che guidano questa dissoluzione superficiale, sarà difficile prevedere come l'oceano assorbirà il carbonio in futuro".

Rimanendo in tema, sapete cosa succederebbe se il pH degli oceani si abbassasse (ulteriormente)?