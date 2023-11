Ecco come gli oceani tropicali hanno favorito la Piccola Era Glaciale

Tra il quattordicesimo e il diciottesimo secolo, la Terra attraversò un periodo particolarmente freddo noto come Piccola Era Glaciale, che portò a terribili carestie e favorì la diffusione di epidemie in tutta Europa. Ancora oggi, questa e altre anomalie del clima non sono pienamente comprese dagli scienziati.

Per fare luce sulla questione, un gruppo internazionali di ricercatori ha ricostruito la salinità e la temperatura dell'oceano Atlantico tropicale negli ultimi 1700 anni, scoprendo che la circolazione oceanica ha un ruolo fondamentale nel determinare il clima su larga scala.

Dalle analisi sui sedimenti marini, i ricercatori hanno osservato che i periodi anomali freddi in Europa e nel Nord Atlantico sono accompagnati da una circolazione oceanica più debole e da una maggiore salinità nelle acque dei Caraibi.

I risultati mostrano un abbassamento delle temperature tropicali di circa 1°C durante la Piccola Era Glaciale. Particolarmente degno di nota è il verificarsi di un altro raffreddamento pronunciato tra l’Ottavo e il Nono secolo, che coincise con gravi siccità nella penisola dello Yucatan e con il declino della cultura Maya.

Gli autori ritengono che, durante queste anomalie, il raffreddamento iniziale sia provocato da un insieme di fattori, tra i quali eruzioni vulcaniche, bassa attività solare e feedback ice-albedo.

L’abbassamento delle temperature potrebbe quindi indebolire la circolazione oceanica confinando il sale negli oceani tropicali. Questo potrebbe aver impedito all’acqua calda di raggiungere le alte latitudini, favorendo e amplificando il raffreddamento in Europa.

Oggi, ci sono prove che oggi la Corrente del Golfo si sta indebolendo sempre di più. Questo studio mette in evidenza quanto sia importante comprendere il ruolo della circolazione oceanica in un clima destinato a cambiare a causa dell’uomo.