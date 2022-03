Come sarà il nuovo OnePlus 10? Appare una immagine in rete, e che fotocamera!

In attesa della imminente presentazione europea di OnePlus 10 Pro, prevista per marzo 2022, in rete i tipster del settore smartphone stanno già spostando lo sguardo verso il modello base OnePlus 10, di cui sono apparse nuove fotografie in rete a mostrare il presunto design posteriore. Il modulo fotocamera potrebbe stupirvi.

Come ben sappiamo in seguito alla presentazione di OnePlus 10 Pro, l’ultimo smartphone ammiraglia del colosso di Pete Lau ha optato per un modulo fotocamera particolarmente vistoso con la ben visibile scritta Hasselblad sul bordo esterno. Questo design a quanto pare non verrà replicato per il modello base, anzi si tratterà di una “via di mezzo” tra il predecessore OnePlus 9 e lo stile del OnePlus 10 Pro.

Come ripreso da LetsGoDigital a partire da un post pubblicato sul social network cinese Weibo, e come potete vedere dalla immagine allegata alla notizia, OnePlus 10 potrebbe giungere nei negozi con un’isola fotocamera in rilievo dotata di un sensore principale alquanto grande, un flash LED ben riconoscibile e separato dal resto del modulo e, apparentemente, due o tre lenti più piccole appena visibili grazie ai cerchi blu chiaro. Tuttavia, la loro disposizione è insolita e, pertanto, non è facile capire perfettamente la scelta di design del colosso cinese.

Considerato che il predecessore OnePlus 9 è approdato sul mercato con un sensore principale da 48 MP, una lente ultra-wide da 50 MP e una monocromatica da 2 megapixel, potremmo vedere qualche cambiamento tale da rendere il sensore principale più grande e dalla risoluzione superiore, compensato poi dalla dotazione di due o tre lenti aggiuntive più piccole. Queste restano però semplici indiscrezioni di mercato che consigliamo, come da prassi, di prendere con le pinze.

Al contempo, da OnePlus è giunta conferma dello sviluppo di uno smartphone pieghevole.