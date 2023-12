Come l'Operazione Mincemeat cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale

Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati attuarono un piano di disinformazione noto come "Operazione Mincemeat", che si rivelò cruciale per l'invasione della Sicilia. La mente era Charles Cholmondeley, ufficiale dell'aeronautica trasformato in spia, e Ewen Montagu, avvocato britannico al servizio del Dipartimento di Intelligence Navale.

L'idea era di far credere ai tedeschi che gli Alleati avrebbero attaccato la Grecia e la Sardegna, invece della Sicilia. Il fulcro dell'operazione era creare un soldato morto credibile. Dopo una lunga ricerca, trovarono il corpo di Glyndwr Michael, un giovane gallese con problemi mentali che si era suicidato ingerendo veleno per topi.

Trasformarono Michael in "William Martin", un maggiore fittizio dei Royal Marines, dotandolo di documenti d'identità falsi, una divisa consumata e vari oggetti personali, come lettere dalla sua "fidanzata" Pam (in realtà una foto di una impiegata dell'MI5) e un anello di fidanzamento. Il corpo di "Martin" fu lasciato al largo delle coste spagnole, dove fu recuperato dai nazisti.

I documenti che portava con sé, inclusi piani militari falsi, furono presi sul serio dai tedeschi, che di conseguenza spostarono le loro forze in Grecia e Sardegna. Questo permise agli Alleati di sbarcare in Sicilia con minore resistenza, un passo decisivo verso la vittoria in Europa. Di esempi così all'interno delle varie epoche ce ne sono davvero tanti: come quando gli USA volevano spiare i russi con dei gatti cyborg o l'uso di carri armati gonfiabili per far confondere i tedeschi.