Come sarà OPPO Find N3 Flip? Il nuovo (e discutibile) design trapela online

I primi render leakati di OPPO Find N3 Flip ci mostravano quello che ha tutta l'aria di essere il primo smartphone clamshell con tre fotocamere anziché due. Ora, una serie di nuove immagini del pieghevole di OPPO conferma questa ipotesi, indicando però che il design dello smartphone sarà ben diverso da quello svelato dai render.

Stando ai render della scorsa settimana, infatti, OPPO Find N3 Flip avrà tre fotocamere impilate verticalmente una sopra l'altra e separate tra loro, prive cioè di un bump che unisca i tre obiettivi in un solo corpo. Una serie di schematics dello smartphone leakate dal sito web Pricebaba, invece, sembra dire l'esatto opposto.

Benché il setup triple-camera sia stato confermato, infatti, pare che le tre fotocamere saranno unite in un unico bump, che si troverà nella metà destra del pannello posteriore superiore del device. Per farvi un'idea più chiara, potete dare un'occhiata all'immagine in calce a questa notizia. Per il resto, il design dello smartphone sarà pressoché identico a quello di OPPO Find N2 Flip.

Come se non bastasse, le tre fotocamera avranno una disposizione "triangolare", con due lenti in alto e una in basso, in posizione centrale rispetto alle altre due. Il camera bump sarà invece circolare e presenterà il logo di Hasselblad e altre scritte legate ad OPPO, come quella che evidenzia la presenza della NPU MariSilicon X sotto la scocca del device. Il flash, invece, sarà collocato al di sotto dell'alloggio per le fotocamere.

Si tratta di una disposizione decisamente particolare, specie per uno smartphone pieghevole. Un camera bump circolare, infatti, ruba spazio allo schermo esterno (che infatti appare "schiacciato" nella metà sinistra del device, forse persino di dimensioni inferiori a quelle di Find N2 Flip) e sembra generare un certo squilibrio tra la metà superiore e quella inferiore del pannello posteriore del telefono, con la seconda completamente vuota e la prima popolata da ben tre fotocamere. Insomma, non è ben chiaro perché OPPO voglia utilizzare questo design per il suo nuovo clamshell, anche se sicuramente si tratta di un form factor mai visto prima.