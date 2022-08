Ecco come un'orda di conigli europei sta mettendo in ginocchio l'Australia

Come tutte le nazioni del mondo, anche l’Australia ha dei luoghi comuni: sarebbe divertente se ti aspettassi di trovare un canguro ogni 100 metri a Sydney. Però rimane un dato di fatto: la fauna australiana è molto variegata, tanto da esserci esemplari unici al mondo e altri che faresti meglio ad evitare. Tuttavia, ci sono anche degli intrusi...

I conigli selvatici europei sono dei veri e propri parassiti per i pascoli e le colture australiane. Rappresentano un problema anche per la tanto rinomata fauna selvatica autoctona. Vi sembra un’esagerazione? Non ne siate troppo convinti: queste orde di conigli costano ogni anno ben 200 milioni di dollari di danni agricoli, così afferma Science.

Oggi cercheremo di capire come una dozzina di conigli ha causato tanti problemi all’economia e all’ambiente australiano.

Pubblicata questa settimana negli Atti della National Academy of Sciences, la ricerca supporta una teoria che gli storici avevano precedentemente ipotizzato. Nel Natale del 1859, Thomas Austin, un ricco colono inglese, ricevette un carico di 24 conigli selvatici e domestici dal fratello in Inghilterra.

"Quell'unico evento ha innescato questa enorme catastrofe ecologica ed economica, in Australia", dice a Nature News Francis Jiggins, genetista evoluzionista dell'Università di Cambridge in Inghilterra e uno degli autori del nuovo studio.

Secondo i documenti storici, i primi conigli d’Europa si recarono in Australia durante le prime colonizzazioni inglesi, nel 1788. Nel corso dei successivi 70 anni, la suddetta nazione ha ospitato altre 90 introduzioni di conigli. Fu solo dopo che Austin ricevette i suoi conigli, tuttavia, che le creature iniziarono a prendere il controllo della situazione.

Per determinare le origini dell'infestazione, i ricercatori hanno condotto un'analisi genomica di 187 conigli europei catturati tra il 1865 e il 2018 in Australia, Tasmania, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Francia, secondo il Guardian. Si è scoperto che, geneticamente, i conigli australiani avevano molto in comune con quelli europei, riferisce Nature News.

Tuttavia, c’erano delle differenze tra le due razze, in particolare con una variante proveniente dal sud-ovest dell’Inghilterra, proprio dove il fratello di Austin prelevò i conigli da mandare in Australia. Gli esemplari che vivevano più lontano da Barwon Park, dove viveva Austin, hanno mostrato una minore diversità genetica con quelli che attualmente hanno invaso la nazione, il che ha anche indicato ai ricercatori che l'invasione dei conigli potrebbe aver avuto origine lì.

I leporidi importati di Austin avevano origini selvagge, quindi abituati da sempre a procurarsi il cibo da soli e a sopravvivere alle insidie della natura. C’è anche da tenere in considerazione che, nel XIX secolo, i contadini australiani hanno iniziato a cacciare i predatori di conigli, per estendere i propri raccolti. Insomma, per questi “birichini” è stato un gioco da ragazzi creare un impero.