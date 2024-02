Come fanno le ossa dei dinosauri a sopravvivere così tanti anni?

La domanda sorge spontanea: se le ossa degli animali si decompongono in pochi anni, come fanno quelle dei dinosauri a sopravvivere così a lungo? Cerchiamo di capire meglio cosa avviene a questi incredibili reperti.

Dopo aver scoperto un nuovo dinosauro, iniziamo con ciò che dovrebbe essere abbastanza ovvio: tutto dipende dalle condizioni in cui un animale è morto. Inoltre, non bisogna neanche dimenticare tutti gli eventi che potrebbero accadere subito dopo la sua morte.

"Quando troviamo un fossile in una sporgenza o altro, lo giriamo sempre sottosopra perché quando muore, la parte che cade nel fango rimane intatta. È sempre la parte superiore che inizia a degradarsi più rapidamente", ha affermato a IFLScience l’esperto di fossili Steve Etches.

Una nozione che molti di voi probabilmente già sapranno, riguarda i tessuti molli. Questi ultimi, in genere, si decompongono abbastanza rapidamente ragion per cui non ne rimane praticamente traccia. Il processo che però consente alle ossa di conservarsi, viene detto fossilizzazione.

I fossili migliori si formano tipicamente quando l'animale viene rapidamente avvolto ed immerso in un sedimento, che può assumere la forma di fango o cenere vulcanica ad esempio. Man mano che questo sedimento si accumula, diventa litificato, il che significa che si trasforma in roccia. Tutto ciò non fa altro che “bloccare” l'animale immediatamente nel suolo.

La permineralizzazione è il tipo più comune di fossilizzazione. Si verifica quando l'acqua proveniente dal suolo, dai laghi o dall'oceano trasporta i vari minerali all’interno dei tessuti organici. Con il trascorrere del tempo si accumulano depositi sufficienti a creare una sorta di colata interna, che può essere fatta di calcite, ferro o silice.

I minerali sostituiscono i materiali organici all'interno dell'osso. Un esempio pratico? Le ammoniti che spesso osserviamo nei musei, sono state riempite di calcite. Ma un fossile può essere esclusivamente un osso? La risposta in questo caso è molto semplice: assolutamente no!

Come dimostrano le orme che non dovrebbero esistere, un fossile può essere infatti qualsiasi traccia o resto di vita passata: un'impronta, un pezzo di pelle o un osso. Ci viene in aiuto anche l'Australian Museum, che ci spiega come la parola fossile derivi dalla parola latina fossilis, che significa semplicemente "dissotterrato".