Come osservare gli infiniti anelli di luce intorno a un buco nero

Un anno fa è stata fatta la storia. Un grandissimo gruppo di scienziati, provenienti da ogni parte del mondo, hanno ottenuto la prima immagine di un buco nero: M87, un mostro supermassivo distante 55 milioni di anni luce. I ricercatori non si fermano qui e stanno cercando un modo di aumentare la risoluzione per ottenere nuovi dettagli.

I buchi neri hanno una gravità estremamente intensa. Non solo hanno una massa così grande che nemmeno la luce può scappare, ma sono anche in grado di modificare il la traiettoria dei fotoni più lontani.

Se il percorso del fotone si avvicina troppo all'orizzonte degli eventi, allora viene intrappolato in una traiettoria circolare intorno al buco nero. Questo crea quella che si chiama "fotosfera", un anello di luce che circonda l'oggetto centrale e che si trova tra il disco di accrescimento e l'orizzonte degli eventi.

I modelli che studiano i buchi neri suggeriscano che l'anello di fotoni dovrebbe creare un'intricata struttura con infiniti anelli di luce; in modo simile all'effetto di riflessione infinita.

"L'immagine di un buco nero contiene una serie di anelli, uno dentro l'altro," spiega l'astrofisico Michael Johnson dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. "Ogni anello ha circa lo stesso diametro del precedente ma è più nitido, perché orbitano più volte intorno al buco nero prima di raggiungere l'osservatore. Con l'attuale immagine abbiamo catturato solo un pizzico della complessità che sarebbe dovuta emergere."

Nell'immagine di M87 (qui c'è il nostro approfondimento) non siamo in grado di vedere la fotosfera, poiché l'anello è estremamente sottile e la risoluzione non è alta abbastanza. Se lo potessimo vedere, questo potrebbe fornirci una grandissima quantità di informazioni: la massa, le dimensioni e la velocità di rotazione del buco nero; tutto questo con una precisione che non saremmo in grado di raggiungere attualmente.

Il team di Johsnon stanno lavorando ad un modello per comprendere come rilevare l'anello di fotoni nelle prossime osservazioni. Secondo i loro risultati si può fare ma non sarà semplice.

"Catturare l'immagine di un buco nero richiede molti telescopi distribuiti, gli anelli invece sono perfetti per essere studiati utilizzando solo due telescopi, molto lontani. Aggiungendo un telescopio spaziale a Event Horizon Telescope dovrebbe essere sufficiente."

Un telescopio in bassa orbita potrebbe essere sufficiente per vedere il primo anello, mentre per il secondo anello dovremmo posizionare nel secondo punto di Lagrange.