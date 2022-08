Come fanno le ostriche a fare le perle? Ecco spiegato il procedimento

Le perle sono forse le creazioni di madre natura più incredibili e spettacolari: un piccolo tesoro nascosto sott'acqua e all'interno di una creatura. Vi siete mai chiesti come faccia a crearsi un gioiello del genere? Oggi vi spiegheremo come fanno le ostriche a fare le perle!

Contrariamente a quello che si pensa, le perle non sono il risultato di un granello di sabbia che si fa strada all'interno del guscio di un ignaro mollusco. Queste si formano quando una particella irritante, come quella di un cibo o di un parassita, si infila tra i gusci e si deposita nel suo mantello, la parete muscolare dove si trovano i suoi organi interni. A proposito, ma le ostriche sono afrodisiache?

In questo caso l'invertebrato trasuda un liquido contenente aragonite (un minerale carbonato) e conchiolina (una proteina), e man mano che la secrezione continua si mescola con l'intruso. Qui si forma un materiale chiamato madreperla. Strato dopo strato, alla fine l'intruso viene completamente avvolto e si trasforma in quella che alla fine diventa una perla.

Non esistono due perle uguali e possono essere trovate tutte con forme, colori e dimensioni differenti - come i fiocchi di neve. La stragrande maggioranza di quelle vendute oggi sul mercato sono coltivate dagli esseri umani dove, semplicemente, un'operatore impianta una piccola perla fatta di conchiglia all'interno di un'ostrica per avviare il processo di secrezione della madreperla.

Questi piccoli gioielli naturali sono ricercati da migliaia di anni e fanno parte del folklore popolare di numerose culture. Nel frattempo arriva una notizia preoccupante: in un nuovo studio sono state trovate sostanze tossiche nelle ostriche.